Pilootproject moet voor meer diversiteit zorgen op werkvloer Arcelor Mittal in Gent

Arcelor Mittal in Gent werft jaarlijks een paar honderd nieuwe medewerkers aan. Nu zal het meer vrouwen in dienst nemen, meer mensen met een migratie-achtergrond en met uiteenlopende diploma's. Bedoeling is dat die in alle afdelingen terecht kunnen en zo het bedrijf versterken, zegt woordvoerder Jan Cornelis: "Ze kunnen in zowel in de productie als bij een ondersteunende afdeling werken. Zoals bijvoorbeeld bio-ingenieurs of wetenschappelijke masters, die onze projecten op vlak van milieu kunnen versterken. We zijn ervan overtuigd dat dat zal zorgen voor een aanpak die meer evenwichtig is. En het zal leiden tot meer creativiteit en flexibiliteit."