Aangeklaagd voor verkrachting: wie is "The voice"-coach Ali B., rapper en publiekslieveling in talentenjachten?

Na de eerste muzikale successen verlegt Ali B. zijn focus naar de televisie- en theaterwereld, en hij valt daarmee ook in de prijzen op het Gouden Televizier-Ring Gala, dat zijn de belangrijkste Nederlandse televisieonderscheidingen. Bouali maakt zowel realityprogramma's, als een docureeks.

In 2013 stapt hij zowel als coach in "The voice of Holland", als in de andere talentenjacht "X-Factor". Hiermee tekent hij definitief voor nationale bekendheid in Nederland. Omdat die rol als mentor hem goed lijkt te bevallen, wordt hij in 2016 ook gevraagd als coach in de kinderversie, "The voice Kids". Ook de talentenjachten "We want more" en "Holland's got talent" doen een beroep op Ali B. als jurylid of coach.

Waar jong talent begeleid of beoordeeld wordt, lijkt Ali B. van de partij. Hij trekt die lijn ook door in het artiestenbureau SPEC., opgericht door zijn partner sinds jaar en dag, Berghje Kommers. Ali B. ligt er niet enkel onder contract, hij is sinds 2002 ook partner in het bedrijf.