Wie is Tim Hofman, de Nederlandse journalist die "The voice of Holland" deed zwijgen na onthulling van  wanpraktijken?

Ondertussen haakten sponsors van de show af en stapte ook jurylid Anouk op. "Ik wil geen deel meer uitmaken van deze corrupte bende", zei ze. Of er nog meer bekende Nederlanders betrokken zijn in het schandaal zal vannamiddag blijken. Volgens Nederlandse mediawatchers is de kans groot dat wat we nu weten, maar het topje van de ijsberg is.

Een naam die circuleert, is die van zanger Marco Borsato. Hij was een van de coaches in "The voice of Holland" en "The voice kids". Er loopt al een onderzoek naar hem voor het betasten van een minderjarig meisje. Borsato ontkent alles en diende zelf een klacht in tegen de nu 22-jarige vrouw en haar moeder voor smaad en laster.