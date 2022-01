Protestgroep wil omstreden en beklad standbeeld in Diksmuide neerhalen: "Laatste waarschuwing"

De stad Diksmuide diende klacht in bij de politie omdat het om vandalisme op een beschermd monument gaat. De politie zelf kan weinig kwijt over de zaak. "Het onderzoek loopt nog", zegt commissaris Geert Provoost van Polder. "We kunnen nog niets zeggen over eventuele camerabeelden en ook niet over het bericht dat een groepering de feiten opeist. We volgen de situatie verder op de voet."

De protestgroep is nieuw en vooralsnog anoniem. De naam werd wellicht gekozen naar analogie met de al jaren bekende groepering in Oostende: De stoeten Ostendenoare. De groep voert regelmatig actie rond dezelfde thematiek, bijvoorbeeld tegen het standbeeld van Koning Leopold II op zijn paard aan de 3 Gapers.