Inwoners van Lennik mogen gratis naar de psycholoog: "Willen zorg dichter bij de mensen brengen"

"Lennik is een gemeente van 10.000 inwoners, dus we schatten in dat 1 psycholoog die enkele uren beschikbaar is, voldoende zal zijn voor de gemeente", vertelt De Knop in "De wereld vandaag" op Radio 1. "En als we merken dat er toch meer hulp nodig is, dan verwijzen we de mensen door. Maar we focussen hier wel op snelle en directe hulp, dus willen in eerste instantie zoveel mogelijk mensen van dichtbij helpen. We zullen het project versterken en bijsturen waar nodig."

Op dit moment heeft de gemeente een budget van 7.000 euro vrijgemaakt voor het project in 2022. "Voor de enkele uren per week dat de psycholoog aanwezig zal zijn, is dit genoeg. Maar als we merken dat de vraag verandert, dan kunnen we altijd opschalen of afbouwen", benadrukt De Knop.

Een afspraak maken kan via de sociale dienst van de gemeente Lennik op het nummer 02/532.41.45.