Ruim 80 procent van bevolking van Tonga getroffen door vulkaanuitbarsting

Hoe erg de toestand op de afgelegen eilandengroep is, is tot nu toe niet geweten. Communicatie is zo goed als onmogelijk omdat de uitbarsting de enige glasvezelkabel naar het eiland heeft beschadigd. Vliegtuigen kunnen voorlopig niet landen omdat er vulkanische as ligt op de landingsbaan van de internationale luchthaven en de eilandengroep is zo afgelegen dat hulpschepen er enkele dagen over doen om er te raken. Satellietfoto's en foto's van verkenningsvliegtuigen deden wel al het ergste vermoeden.

"Alle huizen op het eiland Mango zijn blijkbaar vernield en op het eiland Fonoifua blijven slechts twee woningen over, terwijl grote schade is gemeld in Nomuka", zegt een VN-woordvoerder in New York. "De evacuatie van mensen op deze eilanden is aan de gang."

"Er komt erg onrustwekkende informatie van deze drie eilanden", aldus de woordvoerder. "We zijn erg bezorgd." De VN hoopt dat de internationale luchthaven mogen weer operationeel is. "De schoonmaakoperatie op de luchthaven gaat voort", zegt de woordvoerder. Hij zegt te hopen dat schepen ook weer zullen kunnen aanmeren in de haven van het hoofdeiland Tongatapu.

De Verenigde Naties hebben 23 medewerkers ter plaatse, van wie 22 Tongaanse onderdanen zijn. De regering van Tonga heeft nog niet aangegeven welke hulp er nodig is. Bijkomend probleem is dat de overheid wil vermijden dat buitenlandse hulpverleners ook het coronavirus overbrengen op de eilanden, die tot nu toe zo goed als virusvrij zijn gebleven.