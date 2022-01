Sarah Vandeursen stopt bij "De ideale wereld": "Het is niet gezond om uitsluitend met humor bezig te zijn"

Vandeursen zegt dat het voor haar niet gezond is om volledige dagen met humor bezig te zijn. “Veel mensen denken dat dat heel plezant is, maar dat is ook heel zwaar. Vooral omdat dat het echte leven niet is. Doordat je over alles een mop moet maken, blijft er niets meer over. Je neemt niets meer serieus, terwijl sommige zaken gewoon niet grappig zijn.”