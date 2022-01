Sint-Niklaas past mobilteitsplan aan na kritiek, straks extra gemeenteraad op vraag oppositie

In Sint-Niklaas is er discussie over het nieuwe mobiliteitsplan dat er sinds kort van kracht is. Onder meer twee verkeersfilters die het doorgaand verkeer moeten weren in de Priesteragie- en de Don Boscowijk, zorgen voor tegenstand. Waar de filters staan, mogen enkel mensen met een vergunning nog doorrijden, anderen moeten omrijden via de stadsring. Uit protest tegen die maatregel zijn enkele Sint-Niklazenaren een petitie gestart die meer dan 2.000 handtekeningen telt. Ook de politiek is niet onverdeeld gelukkig. Oppositiepartijen Vooruit, CD&V en Vlaams Belang lieten een extra gemeenteraad samenroepen over de kwestie. De meerderheid lanceert nu al, voor de eigenlijke zitting, enkele aanpassingen.