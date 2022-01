Sociale kruidenier De Savooi verhuist naar oude pastorie Lovenjoel

Ver moeten ze niet verhuizen, want de oude pastorie staat aan de overkant. Het gebouw waar ze tot nog toe in zaten, het Ave Reginagebouw, is dringend aan renovatie toe. Een sociale kruidenier heeft ook in een rijke gemeente als Bierbeek zijn nut: “Over het algemeen heeft Bierbeek inwoners die weinig problemen hebben, maar er zijn ook mensen die het financieel moeilijk hebben”, zegt schepen van Welzijn, Stefaan Van Haegenborgh (CD&V).