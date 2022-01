Vooral West-Vlaamse leerlingen in quarantaine: "Vooral in het middelbaar afstandsonderwijs "

Na het Don Boscocollege en het Rhizo Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk schakelen nog andere scholen tijdelijk volledig over op afstandsonderwijs. Het Land- en Tuinbouwinstuut in Oedelem bij Beernem sluit vandaag de deuren en voor de 2 campussen van het VTI in Brugge is het vandaag voorlopig de laatste fysieke lesdag op school. Ook in Poperinge moeten 1.600 leerlingen van secundaire scholen De Keiwijzer, het Lodewijk Makeblijde College en het VTI tot eind volgende week thuis blijven.

Steeds meer scholen schakelen over op afstandsonderwijs, omdat heel wat leerlingen en leerkrachten in quarantaine zitten. In het Rhizo Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen was meer dan 1 op de 4 besmet toen de school besliste om een week dicht te gaan en zo alle viruscirculatie te stoppen. "Dat is vooral zo in de middelbare scholen in West-Vlaanderen", zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk. "Er zijn regionale verschillen, maar we mogen er ons niet blind op staren. Nu zijn er meest besmettingen in West-Vlaanderen, maar dat kan op 1 week tijd volledig omdraaien. Op een bepaald moment breekt het ergens uit en dan gaat het met Omikron bijzonder snel."