Uitslaande brand in varkensstal in Geluwe: 1.200 biggen en zeugen komen om

In de Pollepelstraat in Geluwe, bij Wervik, is net voor de middag brand uitgebroken in een grote, moderne varkensstal. 's Ochtends werden daar nog meer dan duizend biggen en een aantal zeugen in onder gebracht, waarvan ongeveer 1.200 dieren de brand niet overleefde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar volgens het parket is er geen kwaad opzet in het spel.