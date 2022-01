15 jaar cel voor spilfiguur in Essex-drama, waarbij 39 Vietnamese migranten stierven in koelwagen

15 jaar cel en een boete van 920.000, zo luidt het verdict voor het kopstuk van de mensensmokkelaarsbende die verantwoordelijk is voor de dood van 39 Vietnamezen in 2019 in het Engelse graafschap Essex. De migranten stikten in een koelwagen die door de bende van Frankrijk, via Zeebrugge naar Engeland was verscheept. Zodadelijk wordt duidelijk hoe het vonnis luidt voor de andere 26 beklaagden.