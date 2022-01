UZ Leuven voert eerste buikwandtransplantaties uit in België

"De techniek houdt in dat we de peesbladen en het buikvlies van de sixpack van een overleden donor transplanteren, zonder daarbij de spieren en de bloedvaten te herstellen. Dit is het best te vergelijken met de transplantatie van een aortaklep of een pees in het been", zei Ceulemans.

Het team van professor Ceulemans toonde met micro-CT en een weefselanalyse aan dat na het inhechten van de peesbladen de doorbloeding in de getransplanteerde donorbuikwand opnieuw op gang komt. "Vanaf week 1 na de transplantatie zagen we terug kleine bloedvaatjes ontstaan in de getransplanteerde buikwand. Na zes maanden vormen die een heel netwerk zonder tekenen van afstoting", aldus Ceulemans.