Vlaams Justitieminister Demir wil 15 jaar verplichte terbeschikkingstelling om kindermishandelaars beter op te volgen  

Dave De Kock, hoofdverdachte in de zaak van de gedode kleuter Dean, werd eerder veroordeeld voor mishandeling van een kind met de dood tot gevolg. Maar nadat hij zijn celstraf van 10 jaar volledig had uitgezeten, werd hij niet meer verder opgevolgd. Voor die feiten kan dat tegenwoordig wel via het systeem van terbeschikkingstelling, waarbij de veroordeelde onder toezicht komt te staan van de strafuitvoeringsrechtbank nadat zijn hoofdvrijheidsstraf is afgelopen.