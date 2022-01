Vlaams mode-icoon Ghislaine Nuytten (67) is overleden

Ghislaine Nuytten haar modellencarrière begon in de jaren 70. Ze werkte samen met bekende ontwerpers zoals Giorgio Armani, Jean-Paul Gaultier en Gianni Versace.

Twaalf jaar lang, van 1985 tot 1997 presenteerde ze voor de toenmalige BRT de modeprogramma's "Blikvanger" en "Look". Bij Radio Donna had ze in het programma "Vrouwentongen" een lifestylerubriek. Meer recent zat ze enkele seizoenen in de jury van "Topmodel" en "Benelux' next top model" op VTM, een programma waarin op zoek werd gegaan naar nieuw talent.