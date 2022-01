Vrachtwagen botst tegen middeleeuwse Moerenpoort in Tongeren, mergelblokken vallen naar beneden

De Moerenpoort is de enige overgebleven middeleeuwse stadspoort in Tongeren. Maar deze voormiddag schatte een chauffeur, die met zijn dieplader het centrum wou uitrijden, de hoogte verkeerd in. Hij raakte de boog van de poort. En daardoor zijn 2 mergelstenen losgekomen.

De vrachtwagenchauffeur reed verder, maar de politie kon hem onderscheppen op de Leopoldswal. De brandweer heeft de boog van de Moerenpoort intussen gestut, in afwachting van de herstelling.