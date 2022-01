Vriendin van Dave De Kock aangehouden op verdenking van ontvoering en moord

De Nederlandse vriendin van Dave De Kock was al opgepakt in de nacht van maandag op dinsdag. Gisteravond besliste de onderzoeksrechter van Dendermonde om haar aan te houden. Nu blijkt dat ze is aangehouden op verdenking van ontvoering en moord. Om van moord te spreken moeten alle voorwaarden van de doodslag vervuld zijn. Dat betekent dus dat ze de bedoeling had om de kleuter te doden en dat ze daar vooraf over nagedacht had.