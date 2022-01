Wagen rijdt in Gentse Watersportbaan, inzittenden kunnen ontkomen

Het verkeersongeval gebeurde rond 16.45 uur aan de kant van de Zuiderlaan. Ter hoogte van het kruispunt met de Campinglaan reed een blauwe wagen het ijskoude water van de Watersportbaan in. De twee inzittenden slaagden er gelukkig in om zelf uit het zinkende voertuig te kruipen en naar de kant te zwemmen. Het duo was licht onderkoeld geraakt. Daarom werden ze voor een medische check-up naar het ziekenhuis overgebracht.