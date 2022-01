Personeel woonzorgcentrum Belsele verkozen tot zorgteam van het jaar: "We hebben elkaar echt nodig"

Het team van het WZC Orelia Ten Berge stond er niet alleen voor om deel te nemen. "Nee, we hebben niet alles alleen gedaan. De bewoners hebben mee geflyerd. We hebben samen spandoeken geschilderd. Dus we hebben onze bewoners betrokken, en daar doen we het toch voor."

Tijdens corona kreeg het rusthuis de slogan "You are golden". Maar, zegt Vandendriessche "Met wat we de laatste jaren allemaal meegemaakt hebben, weten we dat we mekaar echt nodig hebben en daarom hebben we er "We are golden" van gemaakt.