Stad Genk bindt samen met Gent en Roeselare strijd aan tegen zwerfvuil van afhaalmaaltijden

“Een andere concrete stap in het project is de installatie van zes specifieke vuilbakken voor sigarettenpeuken in de Rootenstraat", zegt Dries, "en die vuilbakken staan er intussen al. De komende twee jaar willen we ook onderzoeken hoe we mensen in het Molenvijverpark duidelijk kunnen maken dat ze geen picknickafval mogen achterlaten. En we gaan ook na of we PMD los van het restafval kunnen en moeten sorteren.”