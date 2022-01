Actiegroep Grondrecht dagvaardt samen met 586 getroffenen 3M

“We denken dat we zo de grootste kans maken op een schadevergoeding door ons burgerlijke partij te stellen bij een strafrechtelijk onderzoek”, zegt actievoerder Jonas Vernimmen van Grondrecht.

“De schade die de mensen hebben en de vordering die ze daarbij verkrijgen om naar de rechter te stappen zal verjaren in 2022, omdat 3M beweert dat ze in 2002 gestopt zijn met het produceren van PFOS. We hebben allerlei argumenten om aan te tonen dat ze toen niet gestopt zijn. We kunnen ook weerleggen dat de verjaring is ingetreden, maar we wilden het zekere voor het onzekere nemen en 3M toch al dagvaarden”, aldus Vernimmen.