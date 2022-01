Afvalactie "30 procent minder" in Zuid-West-Vlaanderen is een succes

De actie "30 procent minder" ging vorig jaar van start. Afvalintercommunale IMOG wil mensen ermee aanzetten nog beter afval te sorteren. Algemeen directeur Johan Bonnier van IMOG is ervan overtuigd dat we restafval met 30 procent kunnen verminderen. "We hebben duizenden zakken opengemaakt samen met een erkend bureau en die laten analyseren. Daaruit blijkt dat 30 procent materiaal uit dat restafval vermeden kan worden. Dit kan door thuis te composteren, etensresten aan de kippen te geven, meer zaken nog in PMD-zakken te steken of textiel in de kledijcontainer te gooien."