Als 'thuis' niet meer als 'thuis' aanvoelt: Radio 2-nieuwslezer Yasmina El Messaoudi schrijft boek over opgroeien tussen twee culturen

Een groot deel van het verhaal speelt zich af in Kapelle-op-den-Bos, waar El Messaoudi is opgegroeid. "Ik heb daar een heel warme jeugd gehad. Mijn vader was de eerste Marokkaan in het dorp, dat vonden mensen in het begin heel vreemd. Als kind ben ik er wel eens om gepest geweest, maar ik heb vooral warme herinneringen aan Kapelle-op-den-Bos. Later ben ik naar Brussel verhuisd, daar kwam ik een heleboel andere 'straatkatten' tegen, mensen met verschillende achtergrond. Dus dat was een wereld van verschil met waar ik ben opgegroeid."