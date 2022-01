BEKIJK - Amerikaans leger geeft beelden vrij van raketaanval waarbij deze zomer 7 Afghaanse kinderen gedood werden

Eind vorig jaar had een onderzoek van Defensie in Washington de aanval omschreven als een "vergissing ten gevolge van een menselijke fout". De militairen die de drones in kwestie bestuurden, hadden de auto van het getroffen gezin verward met een ander voertuig waarvan er informatie was dat bestuurd werd door mogelijke terroristen van IS. Ook zouden de militairen het niet opgemerkt hebben dat er kinderen in de auto stapten. (Lees verder onder de foto).