Amerikaanse president Joe Biden: "Ik denk dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen"

"We hebben geen problemen om elkaar te begrijpen in gesprekken, Poetin en ik", ging Biden verder tijdens de persconferentie naar aanleiding van zijn eenjarig presidentschap. "Ik zei hem: je hebt vroeger al landen bezet. Maar de prijs daarvoor is zeer hoog. Hij zal er een serieuze prijs voor betalen en dat zal hem berouwen", zei Biden nog, verwijzend naar potentiële sancties als Poetin effectief Oekraïne zou binnenvallen.

"Denk ik dat hij het westen wil testen? Dat wel.", zei Biden. Maar hij zei dat hij niet denkt dat het een hele overheersende oorlog wordt, omdat Poetin daar de middelen niet voor heeft.

Intussen spreekt de Oekraïnse president Zelenski sussende taal en haalt uit de naar de media. "Het risico op een Russische inval dateert niet van vandaag en is ook niet toegenomen. Het enige wat is toegenomen, is de hype erover", zei Zelenski.