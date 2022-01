Antwerpse seniorenzender Radio Minerva is erkenning kwijt: “We zijn allemaal in shock”

Slecht nieuws voor Radio Minerva, hun erkenning werd vernietigd door de Raad van State. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) moet nu binnen de 7 maanden een nieuwe erkenning verlenen voor het frequentiepakket. Minerva mag tot dan wel blijven uitzenden.

De toekomst van de radiozender is dus onzeker, vertelt Frank Boekhoff, de voorzitter van de Radio. “Een concurrerende zender is uit op dezelfde frequentie en is naar de Raad van Staten getrokken. Het is een procedureslag geworden en dan zijn er fouten gemaakt door de toenmalige minister van Media. Het rare is dat Radio Minerva de beste van de klas was met onze frequentieaanvraag. Er waren 4 gegadigden voor frequentie 98.0, en wij hadden het beste dossier.”