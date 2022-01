Appartementsgebouw in Harelbeke voor de tweede keer in twee weken geëvacueerd na scheuren in trap

In de nacht van 5 op 6 januari werden de 26 bewoners van het appartementsgebouw in de Kortrijksestraat in Harelbeke uit hun bed gebeld door de brandweer en de politie. Het gebouw werd toen voor enkele uren volledig geëvacueerd nadat er in een appartement op het gelijksvloers een scheur van 8 meter was verschenen in het pleisterwerk. Na een inspectie van de architect en de stabiliteitsingenieur konden de bewoners toen terugkeren naar hun woning.

Maar deze namiddag hoorden enkele bewoners opnieuw luide knallen en zagen ze scheuren in een trap. Zij verwittigden opnieuw de hulpdiensten. De brandweer heeft de site beveiligd en evacueerde de 13 bewoners, die in het gebouw aanwezig waren. Enkele uren later konden de bewoners terugkeren naar hun appartement. In het appartementsgebouw klagen bewoners wel al langer over verzakkingen en scheuren en dat terwijl het wel om een gloednieuw appartement gaat, waar ze nog maar een jaar en enkele maanden in wonen.

Ook deze keer kwamen de architect en de stabiliteitsingenieur ter plaatse. De eerste keer was de stabiliteit van het gebouw volgens hen nog in orde. De scheur van 8 meter in het appartement op het gelijksvloers werd de week erna al hersteld.