"Belgium’s got talent"- winnaar James Malikey uit Genk naar Hollywood om filmmuziek te studeren

Benjamin Ceyssens, want zo heet James Malikey in het gewone leven, is pas goed 6 jaar geleden begonnen met zelf muziek te componeren. “Voordien was ik altijd bezig met mijn studies. Ik wilde verder gaan in de wiskunde, maar op mijn 15e vond ik een uitlaatklep door muziek te componeren. En het voelt heel juist om daar nu in verder te gaan." En hij is niet de enige die daar zo over denkt. In 2019 won Benjamin Belgium’s got talent met zijn eigen werk.