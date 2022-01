Veel reigerskolonies in Vlaanderen, bijna 20 reigersnesten in Aalsters stadspark: "Ze zijn volop bezig de nesten te vernieuwen"

In het stadspark van Aalst zijn op dit moment 15 à 20 reigersnesten te spotten. Het is nu de periode dat deze vogels hun nesten maken en vernieuwen. In Aalst zitten ze hoog in de bomen in een stuk bos dichtbij de Spiegelvijver. Ieder koppel legt gemiddeld 1 à 2 eieren per nest en blijft heel het leven trouw samen.