Brandweer Vlaams-Brabant West zoekt 100 vrijwilligers

De brandweer organiseerde in het najaar al een infocampagne om vrijwilligers aan te trekken. Dat leverde tot nu toe slechts 30 concrete inschrijvingen op. "Wij hebben op elk moment van de dag mensen nodig", vertelt Wouter Jeanfils van de brandweerpost in Tollembeek. "Het is een engagement dat je na de uren aangaat, naast je eigenlijke job. De vrije tijd die je anders zou spenderen aan vrienden of familie of waarin je een hobby zou uitoefenen, kan je nu aan de brandweer besteden." Daarvoor moet je tussen de 18 en 65 jaar oud zijn en in de Europese Unie wonen. "Verder zijn er weinig vereisten: je moet alleen je geschiktheidsattest behalen en een attest van goed gedrag en zeden hebben."

Er zijn vrijwlligers nodig in zowat alle brandweerkazernes in de zone: Zaventem, Vilvoorde, Londerzeel, Opwijk, Dilbeek, Asse, Halle, Tollembeek en Lennik. Solliciteren kan nog tot 10 februari via de website van de brandweer.