Britse politie pakt opnieuw twee mannen op in verband met gijzeling in joodse synagoge in Texas

De gijzelnemer is door de politie doodgeschoten. Tijdens de gijzeling eiste hij de vrijlating van een Pakistaanse vrouw die in de VS tot 86 jaar cel is veroordeeld omdat ze Amerikaanse militairen wou doden in Afghanistan.

De dader had een strafblad en had ook mentale problemen, maar de Britse geheime dienst MI5 had eerder geen banden gezien met moslimextremisme. Wel is vrijwel zeker dat de man niet alleen gehandeld heeft en dat hij naar Texas is gebracht door een andere man.