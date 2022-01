Buren starten crowdfunding om kosten uitvaart Dean te betalen: "Nooit gedacht dat er zoveel solidariteit was"

De crowdfunding staat nog niet lang online, maar er is al veel meer geld opgehaald dan het vooropgestelde bedrag. "Amai, dat hadden we nu echt niet verwacht," reageert Nancy vol ongeloof. "We hadden een streefdoel voorop gezet van 5.000 euro, met het gedacht 'al wat meer is, is dik in orde'. Maar dat er zoveel solidariteit is, is buiten alle verwachtingen." Dat het een mooie, waardige begrafenis wordt, is nu al duidelijk. "We weten nog niet wanneer we afscheid kunnen nemen van Dean, maar dat het een mooie begrafenis wordt, dat weten we zeker," besluit Nancy. "En dat die sowieso in Verrebroek zal plaatsvinden."

Wie de crowdfunding wil steunen, kan nog 9 dagen terecht op doneeractie.nl.