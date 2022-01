Burgemeester Dirk Verwilst van Meulebeke in opspraak na vernietigend rapport van Audit Vlaanderen

De burgemeester geeft toe dat het geen goed idee was om in het planteam te zetelen en gaat er opstappen: "Ik kan mij goed voorstellen dat de mensen van Audit Vlaanderen die het dossier hebben bestudeerd, vinden dat er een schijn van belangenvermenging kan zijn. Mijn aanwezigheid in het planteam is daarvoor zeker niet bevorderlijk. Dat geef ik toe. Maar het was voor een deel uit noodzaak dat ik er deel ging van uitmaken, om die dienst vlot te kunnen trekken tijdens en na de onbestuurbaarheid van onze gemeente. Maar ik ga niet in het planteam blijven. Het spreekt voor zich dat we een aantal zaken nu anders gaan moeten doen. Ik wil geen foute percepties meer creëren!"



Ook het toekennen van een sloopvergunning voor 4 gebouwen op de markt is verdacht. En er staan in het rapport van Audit Vlaanderen nog meer zaken die het parket nu onderzoekt. Ook een ruzie of "pestgedrag" met voormalig algemeen directeur Tom Vanpoucke wordt in het rapport vermeld. De burgemeester weerlegt de andere beschuldigingen in het rapport. Hij spreekt van een politieke afrekening. Het ging lange tijd heel moeilijk in Meulebeke, de gemeente is tijdens deze legislatuur onbestuurbaar geweest.