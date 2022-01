Carnavalsstoet in Gullegem wordt  verplaatst, in Menen is die geschrapt. Oostduinkerke beslist volgende week.

Op verschillende plekken in de provincie zullen ze carnaval door corona later vieren dan in de gebruikelijke krokusperiode. Het bekende carnaval in Gullegem bij Wevelgem wordt 2 maanden uitgesteld naar eind april. "Om de voorbereidingen haalbaar te houden, organiseren we onze stoet later dan anders", zegt Brecht Clauws van de Orde van de Vlaskapelle.

"We horen in Gullegem alleen maar positieve reacties. Heel wat groepen waren al begonnen met hun carnavalswagen. Daarom hebben we het niet afgelast, maar verplaatst en 2 maanden opgeschoven." De stoet zelf staat in Gullegem gepland op 1 mei. Die lokt elk jaar zo'n 20.000 toeschouwers.

In Menen wordt de carnavalsstoet in maart geschrapt. Ze denken daar aan een alternatief in de zomer. In Oostduinkerke beslissen ze volgende week.