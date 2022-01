Opnieuw geen carnaval in Zoutleeuw dit jaar: "Als het niet veilig kan, dan liever niet"

"We hebben lang gewacht om deze beslissing te nemen, maar de besmettingscijfers in Zoutleeuw zijn tamelijk hoog. Als je het niet op een veilige manier kunt organiseren, kan je er beter mee stoppen", vindt organisator Luc Appeltants. "Het is niet de bedoeling om de mensen ziek te maken. Met mondmaskers en coronapassen lukt dat toch nooit 100 procent."

Appeltants beseft dat de beslissing veel mensen zal teleurstellen. "Mensen bleven ons vragen of de stoet kon doorgaan of niet. Velen keken er erg naar uit, maar het is niet anders. We hopen dat het virus volgend jaar weg is of dat we het tenminste beter onder controle kunnen houden zodat we dan opnieuw ons best kunnen doen."