Coronablog - Maandag al meer dan 60.000 besmettingen geteld: "We verwachten een hevige piek"

“60.000 besmettingen, dat is een gigantisch aantal”, duidt biostatisticus Bart Mesuere. “De cijfers nemen nog steeds toe bij de 0- tot 19-jarigen. Het gaat over kinderen die opnieuw naar school gaan na de kerstvakantie.” Voorlopig vertaalt zich dat niet naar hogere besmettingscijfers bij de ouders en grootouders, zoals we dat in voorbije golven wel zagen. “In die categorie blijft de stijging voorlopig beperkt. Het zou kunnen dat we daar ook een toename van het aantal besmettingen zien, maar de hoop is dat de vaccinatie en de boostercampagne daar toch een effect zullen hebben.”

In het begin van de omikrongolf stegen de cijfers vooral bij twintigers, maar intussen zien we een lichte daling. “Het is mogelijk dat we daar over de piek heen zijn, en dat iedereen als het ware besmet is geraakt”, aldus Mesuere.