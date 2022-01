Muzikale kinderserie "De Freggels" keert terug met 13 gloednieuwe afleveringen, ook Foo Fighters spelen mee

Hoofdpersonages Gobo, Wimmie, Mollie, Jet en Bobby veroverden in de jaren 80 de harten van miljoenen fans over de hele wereld, zowel kinderen als volwassenen. In 1983 won het originele "Fraggle Rock" een Emmy Award (de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen) voor "beste kinderprogramma".

De reeks is altijd meer geweest dan enkel een kinderserie. Henson wilde met zijn bont gezelschap van kleurrijke handpoppen niet enkel entertainen, maar ook diversiteit aanmoedigen.

Elke aflevering was ook een nieuwe muzikale ervaring, "De Freggels" waren fan van alle muziekstijlen, van folk, blues en gospel tot country en rock. Er verschenen in totaal 96 afleveringen over de groep vrolijke ondergrondse wezens en dat leverde ook meer dan 100 originele liedjes op.