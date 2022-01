Populairste wandelplek van het land: de Kempen

De Kempen zijn de populairste plek in ons land om te wandelen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de app en website wandelknooppunt.be waar je een route kan uitstippelen. 4 Kempense gemeentes staan in de top 10: de Belse Bossen in Geel, de Vallei van de Visbeek in Lille, De Liereman in Oud-Turnhout en het Zwart Water in Kasterlee. De Kempen heeft dan ook het beste uitgewerkte wandelnetwerk.