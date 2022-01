Ombudsdienst Energie ziet forse stijging aantal klachten: "Plus 133 procent voor klachten over prijzen en tarieven"

Veel klachten gaan dan ook over de energieprijzen. "22,7 procent van het totaal aantal klachten gaat daarover." Binnen dat segment is er een grote stijging bij de klachten over prijzen en tarieven. "De stijging is echt ongezien. Het gaat over een stijging van dik 130 procent. Dat is enorm, zeker als je weet dat het maar over een korte periode gaat. Pas vanaf het najaar zijn er daarover veel klachten", vertelt Houtman.