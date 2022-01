Decenniumdoelen hekelt armoedebeleid Vlaamse regering: "Hebben de indruk dat armen worden bestreden en niet armoede"

Het uitblijven van een samenhangend armoedebeleid in Vlaanderen is het grote punt van kritiek dat Decenniumdoelen uit in de 14e Armoedebarometer. In dat document brengt het samenwerkingsverband van de grote vakbonden, ziekenfondsen en armoedeorganisaties sinds 2008 de armoede in Vlaanderen in kaart, met cijfers en onderliggende factoren die de armoede in onze welvarende regio veroorzaken.

Anne Van Lancker, sinds 2020 voorzitter van Decenniumdoelen en in een vorig leven socialistisch politica, ziet met lede ogen dat de armoede in Vlaanderen rond de 10 procent blijft hangen. Maar achter dat cijfer vangt ze signalen op dat de situatie nog slechter wordt in plaats te verbeteren.