Shopping center Docks Bruxsel beleeft topjaar ondanks corona: "We zijn altijd blijven communiceren"

Het aantal bezoekers in 2021 is daarmee met 34% gestegen in vergelijking met het jaar voordien. "En dat in tegenstelling tot andere grote shopping centra die hun bezoekersaantallen net tot 11% zagen dalen." Adrianens wijt het succes onder andere aan de open communicatie. "Wij zijn altijd via sociale mediakanalen blijven communiceren met de mensen. Maar we hebben in het afgelopen jaar ook erg veel nieuwe winkels aangetrokken. Bovendien voorzien we naast de winkels ook allerlei gezinsactiviteiten. Mensen komen niet alleen om te winkelen, maar ook om een gezellig moment met familie en vrienden te beleven", klinkt het.

Ook voor het jaar 2022 zijn de ambities van het shopping center hoog. Komende zomer opent er een groot Lego Discovery Center in Docks Bruxsel dat veel extra bezoekers moet lokken.