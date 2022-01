Door personeelstekort springt onderwijsinspectrice Veerle uit Gent in als leerkracht: "Ik sta echt te popelen"

Waar en waarvoor Veerle zal ingezet worden, weet ze nog niet, dat wordt nog bekeken in het grotere plaatje. "Maar," zegt ze, "door m'n ervaring in het secundair en het hoger en als inspecteur ben ik breed inzetbaar. " Sowieso zal het niet slecht zijn om nog eens voor de klas te staan. Op 10 jaar tijd is er veel veranderd. "Misschien als we nu nog eens voor de klas staan, gaan we nadien de situatie weer beter kunnen inschatten. Wie weet zal het wel positieve gevolgen hebben voor onze job nadien, dat we het nog eens meegemaakt hebben in het werkveld," besluit Veerle Vonderlynck.