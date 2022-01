Politie zoekt naar schrijver van dreigbrief aan gemeentelijke basisschool in Diest

"De dreigbrief is rond half tien vanmorgen vlakbij de school gevonden door een postbode", vertelt burgemeester Christophe de Graef (Open Diest). "We hebben dan meteen de crisiscel bijeengeroepen, zoals we dat in zulke gevallen altijd doen, om de situatie te evalueren. Na overleg is beslist om de dreigbrief als weinig geloofwaardig te beschouwen. Er stond geen concrete dreiging tegenover de gemeentelijke basisschool en de tekst was onsamenhangend."