Duits gerecht opent onderzoek naar fraude met coronabonussen door ministers van groene partij

Onder meer minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en minister van Economische Zaken Robert Habeck worden door het gerecht in Berlijn onder de loep genomen, maar ook een reeks andere kopstukken. De kleine burgerbeweging Bürgerallianz Deutschland had vorig jaar in mei al een klacht ingediend. Toen zag het gerecht nog geen concrete aanknopingspunten voor een misdrijf, maar inmiddels is dat veranderd.

De Groenen zouden als enige partij aan de leiding een coronabonus van 1.500 euro hebben uitgekeerd. Dergelijke bonussen waren eigenlijk voor "coronahelden" bedoeld, zoals het zorgpersoneel. Maar de partijtop heeft die vergeoding dus aan zichzelf toegekend, en ook nog eens belastingvrij. Volgens Duitse media hebben afgevaardigden van De Groenen maar zeer beperkt recht op extra betalingen van de partij.

In mei vorig jaar, tijdens de verkiezingscampagne, kwam Baerbock al in ernstige problemen door de onthulling dat ze als afgevaardigde veel te laat inkomsten, zoals een kersttoelage en coronabonussen van ruim 25.000 euro, aan het parlement had gemeld. Zelf noemde ze dat toen "een dom verzuim".