Eerste noodhulp aangekomen in Tonga, nadat eilandengroep getroffen werd door onderzeese vulkaanuitbarsting

Het telefoonnetwerk van Tonga is intussen hersteld, maar op het herstel van de internetverbinding is het nog wachten. Door de zeer krachtige uitbarsting van de vulkaan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai op 15 januari in de Stille Oceaan, werd de eilandengroep Tonga grotendeels van de buitenwereld afgesloten, omdat de enige kabel die communicatie met de buitenwereld mogelijk maakte, werd geraakt.



Het eiland werd afgesloten van internet en de telefoonnetwerken. Bovendien lag de internationale luchthaven bedekt onder een dikke laag vulkanisch as van vijf tot tien centimeter. Vliegtuigen konden daardoor niet landen.



Inwoners zijn dagenlang bezig geweest om de dikke laag as van de landingsbaan te verwijderen. Gisteren zijn ze erin geslaagd om de landingsbaan bruikbaar te maken. Al deze factoren maakten het veel moeilijker om de hulpverlening op gang te krijgen.