Eerste permanent werk van Kunst aan de Maas komt in Lanaken: levensboom met verwijzingen naar het landschap

Intussen werkt kunstenaar Benjamin Verdonck aan een tijdelijke installatie in de kapel van Boyen (Dilsen-Stokkem). Al wandelend verzamelt hij voorwerpen die iets vertellen over de Maasvallei. Het gaat bijvoorbeeld om stenen of verloren voorwerpen, hij maakt er een soort relieken van. Die toont hij nu in de kapel van Boyen, maar later ook in andere kapelletjes in het Maasland.