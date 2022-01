Eerste vaccinatiedag voor kinderen in Hasselt: virusvechters, diploma’s en grabbeldozen

In het Hasseltse vaccinatiecentrum worden kinderen aangemoedigd door virusvechters en krijgen jongens en meisjes een diploma na het spuitje. “Er is ook een grabbeldoos, waar kinderen een presentje uit mogen halen omdat ze vandaag de eerste stap gezet hebben”, legt Olivier Hoogmartens. “Er volgt natuurlijk nog een tweede prik, waarvoor ouders via doclr een afspraak kunnen boeken. In het totaal hebben we 10.048 kinderen mogen uitnodigen.”