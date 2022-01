Oostkampse elektrospeciaalzaak zamelt wasmachines in voor mensen in Pepinster

Wie een oude wasmachine heeft en die vervangt, kan zijn toestel bij elektrospeciaalzaak Verfaillie Bauwens in Oostkamp binnenbrengen. De zaak verzamelt de oude wasmachines om ze aan inwoners van Pepinster te schenken die werden getroffen door de watersnood tijdens de voorbije zomer: "Mijn schoonzus is naar Pepinster geweest om te helpen. Zij hebben daar gezien dat mensen nog veel goederen tekort hebben, waaronder wasmachines. Zij heeft mij gecontacteerd om te zien of we iets konden doen. Wij plaatsen vaak nieuwe wasmachines bij klanten waarvan de oude machines nog werken of toch nog gedeeltelijk. In plaats van die op Recupel te smijten en te recycleren dacht ik dat we ze beter konden inzamelen voor die mensen daar. "

De wasmachines krijgen eerst nog een onderhoudsbeurt zodat de inwoners van Pepinster toch degelijke toestellen krijgen.