Eneco maakt bocht na klacht van "De inspecteur": "Contract van 13.000 klanten wordt dan toch niet aangepast"

Ook Inspecteur Sven Pichal is boos. "Die klanten hebben recht op het tarief dat hen beloofd werd op het moment dat ze dat contract zijn aangegaan. Het kan niet dat een leverancier eenzijdig beslist om de tarieven aan te passen als het contract nog loopt. Het gaat over een grote groep klanten, ongeveer 13.000 mensen."



Eneco geeft toe: "Het is verwarrend"

"De inspecteur" neemt contact op met Eneco. Want intussen blijkt dat zo'n 300 mensen die in november contact opnamen met de klantendienst van Eneco, wél de garantie kregen dat ze hun contact blijven behouden. "Dat is niet eerlijk", vindt "De inspecteur". Eneco beseft dat er veel verwarring is. Het bedrijf draait de beslissing terug om de contracten eenzijdig aan te passen.

Tijdens een gesprek op de radio geeft CEO Jean-Jacques Delmée meer uitleg. "We geven toe dat de communicatie verwarrend is geweest. Sommige klanten kregen te horen dat hun contract niet aangepast zou worden. Bij anderen zou dat wel gebeuren. Dat is niet oké. We gaan dit oplossen."

Eneco beslist nu om de contracten niet eenzijdig aan te passen. "Alles blijft bij het oude. Die 13.000 klanten krijgen het vaste tarief dat in hun contract staat." De leverancier gaat wel een einddatum afspreken met die klanten. "Van zodra het contract of de prijsgarantie afloopt, doen we een nieuw prijsvoorstel." Als je één van de 13.000 klanten bent, moet je zelf niks doen. "Wij gaan die mensen zelf contacteren."

"De inspecteur" wil tot slot weten of zijn tussenkomst en die van de redactie de doorslag heeft gegeven. "Het is een van de elementen geweest die we in rekening hebben genomen. Het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid is. Klanten mogen gerust zijn. Het is al lastig genoeg met de hoge energieprijzen."

Tevreden ombudsman

De ombudsman is tevreden dat Eneco de beslissing terugdraait en hij gaat de situatie verder opvolgen. "We gaan mee kijken hoe Eneco de klanten informeert, of die informatie duidelijk genoeg is en bij alle klanten terechtkomt. We kunnen wettelijke misbruiken niet toestaan."

Houtman somt nog eens duidelijk op wat een leverancier moet doen als het contract afloopt. "Wanneer een contract afloopt, dan heeft de leverancier belangrijke informatieverplichtingen. Elke klant moet minstens twee maanden op voorhand verwittigd worden dat het contract of de prijsgarantie afloopt. De leverancier kan een nieuw prijsvoorstel doen, maar het moet goed en helder uitgelegd worden wat het inhoudt. Het moet voor de klant ook duidelijk zijn wat het verschil is met het oude tarief."

En dat is nog niet alles. "De klant moet ook expliciet zijn akkoord geven voor dat nieuwe contract, zodat het duidelijk is dat die instemt met dat voorstel. Een leverancier die zomaar op de brief schrijft: 'U hoeft als klant verder niets te doen', gaat in de fout."

Krijgt de leverancier de instemming niet, dan laat de wet het wel toe dat de leverancier energie levert aan het goedkoopste gelijkwaardig product uit het aanbod. "Die mogelijkheid is bewust gecreëerd omdat er veel klanten zijn die niet reageren op de communicatie van een leverancier", vertelt Houtman.