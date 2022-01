Eerstelijnszone Middenkempen waarschuwt voor folders en brieven met misleidende informatie over vaccinatie

De folder werd in verschillende gemeenten van de eerstelijnszone verspreid. Er staat een verantwoordelijke uitgever op, maar de eerstelijnszone is er niet mee opgezet, zegt Stefan Teughels op RTV. "Het is heel verwarrend voor de burgers. We moeten ons houden aan het richtlijnen en het advies van de hoge gezondheidsraad. Als iedereen vanalles gaat verspreiden en verwarring gaat veroorzaken, gaan we daar niet beter van worden, ook al is er vrijheid van meningsuiting."

De brief lijkt op een uitnodiging voor een vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid, onder andere door het logo. "Je wordt uitgenodigd om een virus te gaan afhalen in plaats van een vaccin. Omdat het logo erop staat, wordt het wel een ernstiger verhaal dan de folder. We hebben het Agentschap Zorg en Gezondheid dan ook ingelicht en zij bekijken of ze een klacht gaan indienen." Ook staat er geen verantwoordelijke uitgever op.